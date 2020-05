Wohnstift Uhlenhorst: Quarantäne aufgehoben

Die Quarantäne im Wohnstift Uhlenhorst in Mülheim ist aufgehoben. Das hat der Träger heute bekannt gegeben. In dem Seniorenheim hatten sich ein Bewohner und eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus angesteckt. Alle anderen Tests in der Wohngruppe waren negativ.

