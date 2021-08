Jugendliche randalieren in Seniorenheim

Es sollen mindestens zwei Jugendliche unerlaubt in den Wohnbereich der Einrichtung eingedrungen sein. Sie gelangten laut Polizei in einen Aufenthaltsraum, in dem sie zwei Sofas beschädigten. Außerdem steckten sie in der Küche geklautes Besteck mit den Spitzen nach oben in die Ritzen des Sofas. Sie bedienten sich an den Lebensmitteln in der Küche, aßen einen Großteil auf und verteilten die Reste überall. Sie rauchten im Wohnbereich der Einrichtung und warfen die Kippen dann über eine Brüstung nach draußen. Die Jugendlichen sollen außerdem absichtlich neben die Toiletten gemacht haben, so dass diese stark verschmutzt wurden. Eine Bewohnerin, die auf die Jugendlichen traf, wurde von ihnen bedroht und beleidigt. Nach Auskunft von Zeugen sollen die Verdächtigen nicht zum ersten Mal in das Seniorenheim eingedrungen sein.

Beschreibung der Jugendlichen:

Einersoll zwischen 17 und 22 Jahre alt und etwas 1,70 Meter große sein, sagt die Polizei. Er hat eine dunkle Hautfarbe und dunkle Augen, eine drahtige Figur und dunkle, gekräuselte Haare.

Ein weiterer Jugendlicher soll etwa 1,80 Meter groß sein, etwas dicker, hat braune Haare und trägt einen Pagenschnitt.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und den Verdächtigen machen können. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Essen/Mülheim unter Telefon 0201 / 829-0.