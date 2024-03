Radfahrer prallt in LKW - MIT UPDATE

Gegen 12 Uhr war ein 52-jähriger Mülheimer mit seinem Rennrad auf der Brücke unterwegs. Zeitgleich war eine Spezialfirma dabei, eine Ölspur auf der Fahrbahn zu beseitigen. Hierzu hatten die Arbeiter einen LKW am Fahrbahnrand abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Rennradfahrer über die Fahrbahn der Bundesstraße 223 in Fahrtrichtung Mülheimer Innenstadt und kollidierte mit dem Heck des stehenden LKW. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarztes um den schwer verletzten Radfahrer. Der Notarzt brachte den in ein Krankenhaus. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams hatten die Unfallspuren gesichert. Hierfür musste die Konrad-Adenauer-Brücke bis etwa 14:30 Uhr gesperrt werden.





Die Polizei sucht nach weiteren Unfallzeugen. Hinweise unter 0201/829-0