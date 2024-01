Schwerer Unfall in Speldorf gibt Rätsel auf

Nach Angaben der Polizei wurde eine 66-jährige Postbotin auf ihrem Fahrrad an der Karlsruher Straße / Ecke Duisburger Straße von einem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde vor Ort von einer zufällig anwesenden Notärztin versorgt und später nach Duisburg in eine Klinik gebracht. Bekannt ist bislang nur, dass ein 42-jähriger Twingo-Fahrer auf der Karlsruher Straße Richtung Ruhrorter Straße unterwegs war. In Höhe des Rewe-Parkplatzes kam es zur Kollision. Die Polizei sucht nach Leuten, die den Unfall gesehen haben und Angaben machen können zu den Fahrtstrecken des Autofahrers und der Postbotin. Hinweise bitte an 0201 829-0.