Erste Corona-Impfungen in Seniorenstift

In Mülheim sind die Corona-Impfungen angelaufen. Im Seniorenstift St. Christophorus an der Kirchstraße in Broich haben gestern mehr als 80 Personen die erste von zwei Spritzen bekommen. Der Impfstoff war am Morgen mit einem gekühlten Mini-Laster an die Einrichtung geliefert worden.

© Michael Korte/FUNKE Foto Services