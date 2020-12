108 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 3.940 Mülheimer von Covid-19 erholt und gelten wieder als gesund. 108 sind mittlerweile an oder mit dem Coronavirus gestorben. 748 sitzen im Moment in Quarantäne. Der Inzidenzwert bei uns liegt aktuell bei 106.1 (gestern 148,9) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.