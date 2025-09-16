Navigation

Winkhausen: Start für Bau des Radmotorikparks

Veröffentlicht: Dienstag, 16.09.2025 05:17

Der Bau des neue Radmotorikparks in Winkhausen hat begonnen. Bis Ende des Jahres sollen an der Sportanlage Hügelstraße Übungsflächen für Fahrradfahren und Fahrtechnik entstehen.

© Helena Grebe, Stadt Mülheim an der Ruhr

Der Radmotorikpark soll für Menschen jeden Alters da sein und motivieren, Fahrrad zu fahren. Die motorischen Fähigkeiten sollen dabei spielerisch verbessert werden. Die Anlage an der Hügelstraße umfasst 3.500 Quadratmeter mit einem Radparcours, einem Pumptrack, Mountainbike-Trails und elf Hindernissen. Laut Stadt Mülheim ist sie bundesweit einzigartig.


Das Projekt wird mit 393.000 Euro aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gefördert. Die Gesamtkosten betragen etwa 830.000 Euro. Unterstützt wird das Vorhaben von Mülheimer Vereinen, wie dem Radclub Sturmvogel, der Verkehrswacht und dem Rotary Club Mülheim – Uhlenhorst.

Weitere Meldungen

Stromausfall in Teilen von Mülheim

Lokalnachrichten In der vergangenen Nacht ist in einigen Bereichen von Mülheim zeitweise der Strom ausgefallen.

Klimaschutz: Aktionen Stadtradeln und Kindermeilen starten

Lokalnachrichten Startschuss für das Stadtradeln in Mülheim. Heute (30.8.) um 10.30 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung auf der Wiese vor Schloss Styrum.

RS1: Abschnitt mit Buckelpiste wird beseitigt

Ruhrgebietsnachrichten Der Radschnellweg RS1 bekommt ein Update. Der Regionalverband Ruhr asphaltiert ein langes Teilstück zwischen Essen und Mülheim.

skyline