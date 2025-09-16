Winkhausen: Start für Bau des Radmotorikparks

Der Radmotorikpark soll für Menschen jeden Alters da sein und motivieren, Fahrrad zu fahren. Die motorischen Fähigkeiten sollen dabei spielerisch verbessert werden. Die Anlage an der Hügelstraße umfasst 3.500 Quadratmeter mit einem Radparcours, einem Pumptrack, Mountainbike-Trails und elf Hindernissen. Laut Stadt Mülheim ist sie bundesweit einzigartig.





Das Projekt wird mit 393.000 Euro aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gefördert. Die Gesamtkosten betragen etwa 830.000 Euro. Unterstützt wird das Vorhaben von Mülheimer Vereinen, wie dem Radclub Sturmvogel, der Verkehrswacht und dem Rotary Club Mülheim – Uhlenhorst.