Stromausfall in Teilen von Mülheim

Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 07:06

In der vergangenen Nacht ist in einigen Bereichen von Mülheim zeitweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut der Störungskarte von WESTNETZ unter anderem Häuser in Styrum rund um die Oberhausener Straße sowie in Winkhausen im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße. Auch in den Nachbarstädten Oberhausen und Essen waren Haushalte betroffen.

Der Strom war gegen 1 Uhr ausgefallen. Die Ursache ist bislang unklar. In der Nacht gab es ein Gewitter, möglicherweise hat ein Blitzeinschlag den Ausfall ausgelöst. Bestätigte Informationen dazu liegen derzeit noch nicht vor.

