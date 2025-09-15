Stromausfall in Teilen von Mülheim

In der vergangenen Nacht ist in einigen Bereichen von Mülheim zeitweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren laut der Störungskarte von WESTNETZ unter anderem Häuser in Styrum rund um die Oberhausener Straße sowie in Winkhausen im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße. Auch in den Nachbarstädten Oberhausen und Essen waren Haushalte betroffen.