Westnetz - Erneut Stromausfall in Teilen von Mülheim

+++ Update 10.45 Uhr - Laut Westnetz ist der Strom seit ca. 10:30 Uhr vollständig wiederhergestellt. Die Ursache wird weiter von den Technikern ermittelt +++





Seit einigen Minuten (09.30 Uhr) gibt es in Teilen von Styrum einen Stromausfall. Betroffen ist der nördliche Bereich des Stadtteils, u.a. die Heidestraße oder Hamborner Straße.