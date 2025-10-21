Westnetz - Erneut Stromausfall in Teilen von Mülheim
Veröffentlicht: Dienstag, 21.10.2025 10:23
+++ Update 10.45 Uhr - Laut Westnetz ist der Strom seit ca. 10:30 Uhr vollständig wiederhergestellt. Die Ursache wird weiter von den Technikern ermittelt +++
Seit einigen Minuten (09.30 Uhr) gibt es in Teilen von Styrum einen Stromausfall. Betroffen ist der nördliche Bereich des Stadtteils, u.a. die Heidestraße oder Hamborner Straße.
Betreiber Westnetz hat seine Techniker schon rausgeschickt. Wann die Störung behoben wird, ist noch unklar. Auch die Ursache ist nicht bekannt. Gestern war in Teilen von Heißen und der Heimaterde der Strom ausgefallen. Hier war bei Bauarbeiten ein Stromkabel beschädigt worden.