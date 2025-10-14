Stromausfall in Saarn

** Update 13:21 Uhr ***

Laut Westnetz hat ein technischer Defekt nach einer Wartung den Stromausfall verursacht. Wodurch der genau ausgelöst wurde, ist noch unklar - die Techniker ermitteln das aktuell.

** UPDATE 10:56 Uhr ***

Der Strom ist laut Westnetz im gesamten Bereich wieder da. Die Ursache ist weiter unklar.

** UPDATE 10:13 Uhr ***

Laut Westnetz ist ein Großteil des Stromnetzes wiederhergestellt. Nur in dem Bereich rund um die Straße "im Wiesengrund" gibt es noch Probleme

Um kurz vor 10 Uhr ist in dem Bereich zwischen Kölner Straße / Mintarder Straße und Saarner Straße der Strom ausgefallen. Aktuell (Stand 10:03 Uhr) melden uns erste Radio Mülheim Hörer, dass sie wieder Strom haben.

