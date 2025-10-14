Navigation

Stromausfall in Saarn

Veröffentlicht: Dienstag, 14.10.2025 09:59

** Update 13:21 Uhr ***

Laut Westnetz hat ein technischer Defekt nach einer Wartung den Stromausfall verursacht. Wodurch der genau ausgelöst wurde, ist noch unklar - die Techniker ermitteln das aktuell.

** UPDATE 10:56 Uhr ***

Der Strom ist laut Westnetz im gesamten Bereich wieder da. Die Ursache ist weiter unklar.

** UPDATE 10:13 Uhr ***

Laut Westnetz ist ein Großteil des Stromnetzes wiederhergestellt. Nur in dem Bereich rund um die Straße "im Wiesengrund" gibt es noch Probleme

Um kurz vor 10 Uhr ist in dem Bereich zwischen Kölner Straße / Mintarder Straße und Saarner Straße der Strom ausgefallen. Aktuell (Stand 10:03 Uhr) melden uns erste Radio Mülheim Hörer, dass sie wieder Strom haben.

© Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Der Netzbetreiber Westnetz weiß über den Ausfall Bescheid - Techniker seien im Einsatz.

Weitere Meldungen

Blackout in Großstadt Belgorod nach ukrainischem Angriff

Politik Die russische Großstadt Belgorod in Nähe der Ukraine ist oft Ziel von Gegenangriffen Kiews im Kampf gegen Moskaus Angriffskrieg. Am Abend gingen dort die Lichter aus.

Ukraine-Krieg - Russland

Stromausfall in Teilen von Mülheim

Lokalnachrichten In der vergangenen Nacht ist in einigen Bereichen von Mülheim zeitweise der Strom ausgefallen.

Stromausfall: Westnetz-Techniker im Einsatz

Lokalnachrichten +++ UPDATE 09:46 Uhr +++ Betreiber Westnetz meldet: Alle betroffenen Haushalte sind wieder mit Strom versorgt.Stromausfall in Mülheim. Seit heute Morgen (19.8.

skyline