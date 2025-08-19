Stromausfall: Westnetz-Techniker im Einsatz
Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 09:25
+++ UPDATE 09:46 Uhr +++ Betreiber Westnetz meldet: Alle betroffenen Haushalte sind wieder mit Strom versorgt.
Stromausfall in Mülheim. Seit heute Morgen (19.8.) gibt es vor allem im südlichen Stadtgebiet Haushalte, die keinen Strom haben.
Betroffen ist laut Betreiber Westnetz vor allem ein Bereich rund um die Kölner Straße in Saarn. Die Techniker seien vor Ort. Teilweise sei der Strom auch schon wiederhergestellt.