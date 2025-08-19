Navigation

Stromausfall: Westnetz-Techniker im Einsatz

Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 09:25

+++ UPDATE 09:46 Uhr +++ Betreiber Westnetz meldet: Alle betroffenen Haushalte sind wieder mit Strom versorgt.


Stromausfall in Mülheim. Seit heute Morgen (19.8.) gibt es vor allem im südlichen Stadtgebiet Haushalte, die keinen Strom haben.

© Gerd Wallhorn - FUNKE Foto Services

Betroffen ist laut Betreiber Westnetz vor allem ein Bereich rund um die Kölner Straße in Saarn. Die Techniker seien vor Ort. Teilweise sei der Strom auch schon wiederhergestellt.

