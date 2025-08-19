Stromausfall: Westnetz-Techniker im Einsatz

+++ UPDATE 09:46 Uhr +++ Betreiber Westnetz meldet: Alle betroffenen Haushalte sind wieder mit Strom versorgt.





Stromausfall in Mülheim. Seit heute Morgen (19.8.) gibt es vor allem im südlichen Stadtgebiet Haushalte, die keinen Strom haben.

© Gerd Wallhorn - FUNKE Foto Services