Stromausfall in Heißen/Heimaterde

++ Update 14:15 +++

Der Strom ist laut Betreiber Westnetz komplett wiederhergestellt - seit ca. 13:30 Uhr. Die Ursache: Bei Bauarbeiten ist ein Kabel beschädigt worden.





+++ Update 13:12 +++ Erste Radio Mülheim Hörer melden, dass der Strom wieder da sei.





Seit rund 12:30 Uhr ist der Strom in Teilen von Mülheim-Heißen, Heimaterde und Winkhausen weg. Der Netzbetreiber Westnetz weiß über den Ausfall Bescheid - Techniker seien informiert.

