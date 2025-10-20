Stromausfall in Heißen/Heimaterde
Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 12:59
++ Update 14:15 +++
Der Strom ist laut Betreiber Westnetz komplett wiederhergestellt - seit ca. 13:30 Uhr. Die Ursache: Bei Bauarbeiten ist ein Kabel beschädigt worden.
+++ Update 13:12 +++ Erste Radio Mülheim Hörer melden, dass der Strom wieder da sei.
Seit rund 12:30 Uhr ist der Strom in Teilen von Mülheim-Heißen, Heimaterde und Winkhausen weg. Der Netzbetreiber Westnetz weiß über den Ausfall Bescheid - Techniker seien informiert.
Auf einer Störungskarte der Westnetz zieht sich der betroffene Bereich von Heißen aus bis an die Essener Stadtgrenze. Zu der Ursache konnte eine Sprecherin nichts sagen. Auch wann der Strom wieder da sein wird ist unklar.