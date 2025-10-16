Navigation

Feuerwehr-Einsatz wegen durchtrenntem Stromkabel

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 14:20

Die Düsseldorfer Straße musste heute (16.10.) Vormittag wegen eines Feuerwehr-Einsatzes vollgesperrt werden. Bei einer Metallfirma wurde versehentlich ein großes Stromkabel durchtrennt, sagt die Feuerwehr.


© Foto: Feuerwehr Mülheim

Durch den Unfall ist Rauch entstanden und die Brandanlage der Firma hat ausgelöst. Es gab kein Feuer und niemand hat sich verletzt, sagt die Feuerwehr.

Wegen des Unfalls hatten einige Haushalte in der Nähe kurzzeitig keinen Strom. Der Stromanbieter Westnetz hat zwei Stromgeräte abgestellt – zur Sicherheit. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz vorbei und die Straße wurde wieder freigegeben, sagt die Feuerwehr. 

