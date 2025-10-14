Navigation

Pickup brennt komplett aus

Veröffentlicht: Dienstag, 14.10.2025 11:01

Am Montagnachmittag (13.10.) hat die Feuerwehr Mülheim nahe der Stadtgrenze in Duisburg ein brennendes Auto gelöscht.

© Foto: Feuerwehr Mülheim

Das Auto stand bei Ankunft der Feuerwehr an der Bissigheimer Straße schon komplett in Flammen. Es war mit Flüssiggas unterwegs. Während der Löscharbeiten trat brennendes Gas aus. Laut Feuerwehr war das aber nicht gefährlich für andere..

Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz vorbei. Der Pickup brannte völlig aus. Verletzt wurde niemand, sagt die Feuerwehr. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache für das Feuer.

