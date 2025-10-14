Maskierte klauen Tresor in Saarn

Laut Polizei lief es so ab: Die Frau saß im Wohnzimmer, als die Täter eine Scheibe des Wintergartens eingeschlagen haben. Während eine der Männer die Frau zu Boden gezerrt hat, hat der Zweite die Schränke durchsucht und einen Tresor gestohlen.

Darin waren laut Polizei Bargeld, Schmuck und teure Uhren. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

Die beiden Männer sollen etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie hatten Sturmhauben auf und sind mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen – wenn ihr also etwas gesehen oder mitbekommen habt, könnt ihr euch unter der 0201 / 829‑0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.