Schulstart naht - Verkehrswacht warnt mit Bannern
Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 16:15
In Mülheim starten Ende August rund 1.600 Kinder in die Grundschule. Damit sie sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, warnt die Verkehrswacht jetzt mit großen Bannern in der Stadt.
Los ging es heute (15.08.) auf der Fußgängerbrücke an der B1 – nahe dem Kloster Saarn. Dort wurden die ersten Banner aufgehängt, um Autofahrer an den Schulstart zu erinnern. Außerdem hat die Verkehrswacht Warnwesten an Vorschulkinder verteilt – für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
Teil der Aktion ist auch eine digitale Tafel, die schon seit einigen Wochen an der Haltestelle Klostermarkt die Geschwindigkeit der Autos anzeigt.