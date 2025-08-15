Schulstart naht - Verkehrswacht warnt mit Bannern

Los ging es heute (15.08.) auf der Fußgängerbrücke an der B1 – nahe dem Kloster Saarn. Dort wurden die ersten Banner aufgehängt, um Autofahrer an den Schulstart zu erinnern. Außerdem hat die Verkehrswacht Warnwesten an Vorschulkinder verteilt – für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Teil der Aktion ist auch eine digitale Tafel, die schon seit einigen Wochen an der Haltestelle Klostermarkt die Geschwindigkeit der Autos anzeigt.