Schulstart naht - Verkehrswacht warnt mit Bannern

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 16:15

In Mülheim starten Ende August rund 1.600 Kinder in die Grundschule. Damit sie sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, warnt die Verkehrswacht jetzt mit großen Bannern in der Stadt.

© Foto: Radio Oberhausen

Los ging es heute (15.08.) auf der Fußgängerbrücke an der B1 – nahe dem Kloster Saarn. Dort wurden die ersten Banner aufgehängt, um Autofahrer an den Schulstart zu erinnern. Außerdem hat die Verkehrswacht Warnwesten an Vorschulkinder verteilt – für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

Teil der Aktion ist auch eine digitale Tafel, die schon seit einigen Wochen an der Haltestelle Klostermarkt die Geschwindigkeit der Autos anzeigt.

