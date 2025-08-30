Klimaschutz: Aktionen Stadtradeln und Kindermeilen starten

Die Aktion läuft bis zum 19. September. Bis dahin können alle, die mögen, auf dem Fahrrad Kilometer sammeln und im Wettbewerb gegeneinander antreten. Mülheim nimmt bereits zum zwölften Mal am Stadtradeln teil. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2025 wieder geführte Radtouren.





Zeitglich mit dem Stadtradeln startet heute die Kampagne Kindermeilen. Es nehmen mehr als 1.300 Mülheimer Grundschülerinnen und -schüler teil. Ziel ist, die täglichen Wege möglichst klimafreundlich zurückzulegen. Die gesammelten "Meilen" werden im Anschluss an die Klimakonferenz COP30 übergeben. Die gemeinsame Abschlussveranstaltung findet am 29. September ab 16.30 Uhr in der Mülheimer Freilichtbühne statt.