Navigation

Klimaschutz: Aktionen Stadtradeln und Kindermeilen starten

Veröffentlicht: Samstag, 30.08.2025 08:00

Startschuss für das Stadtradeln in Mülheim. Heute (30.8.) um 10.30 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung auf der Wiese vor Schloss Styrum.

© Tamara Ramos / Funke Foto Services (2018)

Die Aktion läuft bis zum 19. September. Bis dahin können alle, die mögen, auf dem Fahrrad Kilometer sammeln und im Wettbewerb gegeneinander antreten. Mülheim nimmt bereits zum zwölften Mal am Stadtradeln teil. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2025 wieder geführte Radtouren.


Zeitglich mit dem Stadtradeln startet heute die Kampagne Kindermeilen. Es nehmen mehr als 1.300 Mülheimer Grundschülerinnen und -schüler teil. Ziel ist, die täglichen Wege möglichst klimafreundlich zurückzulegen. Die gesammelten "Meilen" werden im Anschluss an die Klimakonferenz COP30 übergeben. Die gemeinsame Abschlussveranstaltung findet am 29. September ab 16.30 Uhr in der Mülheimer Freilichtbühne statt.

Weitere Meldungen

RS1: Abschnitt mit Buckelpiste wird beseitigt

Ruhrgebietsnachrichten Der Radschnellweg RS1 bekommt ein Update. Der Regionalverband Ruhr asphaltiert ein langes Teilstück zwischen Essen und Mülheim.

Klimaschutz: Beratungsstelle macht Sommerpause

Lokalnachrichten Die Anlaufstelle #klima.an.der.ruhr bei der Stadt bleibt ab sofort für einige Zeit geschlossen. Urlaubsbedingt gibt es bis zum 1. September kein Angebot, teilt die Stadt mit.

Klimaschutz: Zwei Aktionen im Doppelpack

Lokalnachrichten Premiere bei uns in Mülheim. Zum ersten Mal läuft die Aktion "Kindermeilen". Sie findet ab dem 30. August parallel zum Stadtradeln statt.

skyline