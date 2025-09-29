Ehrung für klimafreundliche Aktionen

Auf dem Programm steht zum Beispiel die Auszeichnung der Grundschüler, die bei der Kindermeilen-Kampagne aktiv waren. Dabei geht es darum, Kinder zu motivieren, Wege klimafreundlich zurückzulegen. Zum Beispiel mit dem Roller, per Rad oder mit Bus und Bahn.

Danach werden die besten Teilnehmer von STADTRADELN geehrt. Innerhalb von 21 Tagen werden dabei so viele Kilometer mit dem Fahrrad wie möglich zurückgelegt. Die Aktion gibt es bundesweit.

Es gibt Essen und Getränke und ein Kinderprogramm. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.