Navigation

Ehrung für klimafreundliche Aktionen

Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 05:27

Die Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung lädt heute in der Freilichtbühne (29.09.) zur traditionellen Abschlussveranstaltung des Aktionszeitraumes der Kindermeilen und des STADTRADELN ein. Die Teilnahme ist kostenlos.

© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services

Auf dem Programm steht zum Beispiel die Auszeichnung der Grundschüler, die bei der Kindermeilen-Kampagne aktiv waren. Dabei geht es darum, Kinder zu motivieren, Wege klimafreundlich zurückzulegen. Zum Beispiel mit dem Roller, per Rad oder mit Bus und Bahn. 

Danach werden die besten Teilnehmer von STADTRADELN geehrt. Innerhalb von 21 Tagen werden dabei so viele Kilometer mit dem Fahrrad wie möglich zurückgelegt. Die Aktion gibt es bundesweit.

Es gibt Essen und Getränke und ein Kinderprogramm. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr.

Weitere Meldungen

Klimaschutz: Aktionen Stadtradeln und Kindermeilen starten

Lokalnachrichten Startschuss für das Stadtradeln in Mülheim. Heute (30.8.) um 10.30 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung auf der Wiese vor Schloss Styrum.

Klimaschutz: Zwei Aktionen im Doppelpack

Lokalnachrichten Premiere bei uns in Mülheim. Zum ersten Mal läuft die Aktion "Kindermeilen". Sie findet ab dem 30. August parallel zum Stadtradeln statt.

1.000 Preisgeld für Gustav-Heinemann-Schule

Lokalnachrichten Erfolg für die Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Die Schule hat beim Landeswettbewerb Stadtradeln teilgenommen und in diesem Rahmen den Kreativwettbewerb gewonnen.

skyline