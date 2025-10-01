Veranstaltung: Klimapuzzle im Technischen Rathaus

Von 17 bis 20 Uhr können alle, die mögen, an einem interaktiven Workshop teilnehmen. Dabei geht es um die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Gedacht ist die Aktion für Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene. In kleinen Gruppen wird unter anderem erarbeitet, wie sich menschliches Verhalten auf den Klimawandel auswirkt. „Das Klimapuzzle macht komplexe Zusammenhänge greifbar und motiviert, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wir wollen zeigen: Jede und jeder kann Teil der Veränderung sein“, sagt der Verein. Mitmachen ist kostenlos. Die Veranstalter bitten aber darum, sich vorab anzumelden.