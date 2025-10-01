Navigation

Veranstaltung: Klimapuzzle im Technischen Rathaus

Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 14:00

Der Verein "Mollys sustainable life" lädt morgen (2.10.) zu einer besonderen Aktion ins Technische Rathaus ein. In den Räumen der Stabsstelle Klimaschutz läuft ein Klimapuzzle.

© Ralph Frank/WWF

Von 17 bis 20 Uhr können alle, die mögen, an einem interaktiven Workshop teilnehmen. Dabei geht es um die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Gedacht ist die Aktion für Jugendliche ab 12 Jahren sowie Erwachsene. In kleinen Gruppen wird unter anderem erarbeitet, wie sich menschliches Verhalten auf den Klimawandel auswirkt. „Das Klimapuzzle macht komplexe Zusammenhänge greifbar und motiviert, gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Wir wollen zeigen: Jede und jeder kann Teil der Veränderung sein“, sagt der Verein. Mitmachen ist kostenlos. Die Veranstalter bitten aber darum, sich vorab anzumelden.

Weitere Meldungen

Petrikirchenhaus: Infoabend zu dynamischen Stromtarifen

Lokalnachrichten Die Stadt Mülheim lädt heute (1.10.) zu einem Infoabend rund um dynamische Stromtarife ein. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung.

Über was Experten beim Extremwetterkongress sprechen

Service Wenn Wissen über Extremwetter und Klimawandel direkt von der Wissenschaft an die Öffentlichkeit weitergegeben wird, passiert das auf dem Extremwetterkongress.

Ein Apothekenschild zeigt eine Temperatur von 45°C in Toulouse im Südwesten Frankreichs an

FFF: Mehrere Demos im Ruhrgebiet

Ruhrgebietsnachrichten Mehrere lokale Gruppen von Fridays for Future im Ruhrgebiet haben für heute (12.9.) Demonstrationen angekündigt. Um 15 Uhr startet in Bochum am Hauptbahnhof ein Klimastreik.

skyline