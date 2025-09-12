FFF: Mehrere Demos im Ruhrgebiet

Eine halbe Stunde später beginnt die Demonstration in Dortmund. Sie startet mit einer Kundgebung und führt anschließend durch die Innenstadt. Um 16 Uhr beginnt in Duisburg am Bahnhofsvorplatz eine Fahrraddemonstration. Kurz vor der Kommunalwahl möchte Fridays for Future auf das Thema Klimakrise aufmerksam machen. Die Wahlen haben großen Einfluss auf die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, heißt es. Fridays for Future hat vor allem rund um das Jahr 2020 mit seinen Klimastreiks Tausende Menschen auf die Straßen gebracht. In den letzten Jahren hat die Organisation jedoch deutlich an Zugkraft verloren.