Petrikirchenhaus: Infoabend zu dynamischen Stromtarifen

Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 05:12

Die Stadt Mülheim lädt heute (1.10.) zu einem Infoabend rund um dynamische Stromtarife ein. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung. Sie möchte heute Abend zeigen, wie sich Stromkosten senken lassen und gleichzeitig das Klima geschützt werden kann.

Als Lösung kommen dynamische Stromtarife in Frage, heißt es. Anders als bei herkömmlichen Tarifen ist der Preis hier nicht festgeschrieben. Er passt sich mehrmals am Tag an das aktuelle Stromangebot an. Wenn viel Wind- oder Solarenergie produziert wird, sinken die Preise, sagt die Stadt. Der Stromverbrauch könne in diese besonders günstigen und klimafreundlichen Zeiten verschoben werden. Aufgezeigt werden soll auch das Zusammenspiel mit Photovoltaik, Wärmepumpen oder Elektroautos. Gedacht ist der Abend nicht nur für Hausbesitzer, sondern auch für Mieter. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Petrikirchenhaus am Pastor-Barnstein-Platz. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

