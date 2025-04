Wertstoffhof öffnet länger

An drei Tagen in der Woche können wir abends länger Müll auf dem Wertstoffhof entsorgen. Das haben die MEG mitgeteilt. Ab morgen (2.4.) öffnet der Hof an der Pilgerstrraße 25 immer montags, mittwochs und freitags abends 30 Minuten länger, sagt eine Sprecherin.

