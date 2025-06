MEG: Roboter sorgt für saubere Wiesen

Künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass Zigarettenstummel oder Kronkorken aufgenommen werden. Der Roboter ist igelfreundlich, so die MEG, soll heißen er würde einen Igel erkennen und um ihn herumfahren. Auch andere Hindernisse seien kein Problem, weil der Roboter diese dank seiner Sicherheitssensoren automatisch umfährt. Diese autonome Flächenpflege der Firma angsa spart laut MEG Zeit und Personal. So ein Mähroboter hat eine Laufzeit von acht Stunden, fasst 30 Liter und seine Strecke kann manuell vom MEG-Personal eingelernt werden. Diese Art Müll-Roboter wird auch bereits in anderen Städten wie Saarbrücken oder Mönchengladbach eingesetzt. Bei uns in Mülheim soll die Testphase erstmal bis Oktober laufen.

© PR Fotografie Köhring © PR Fotografie Köhring