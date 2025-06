Digitales Identsystem jetzt auch für Gelbe Tonne

Ab heute und in den kommenden Wochen werden täglich von 6 bis 15 Uhr die insgesamt 33.200 Gelben Tonnen im Stadtgebiet mit dem Transponderchip ausgestattet. Das macht die MEG in Zusammenarbeit mit der Firma C-Trace. Auf dem Chip ist eine 16-stellige Identifikationsnummer gespeichert und damit kann jede Leerung der Tonne digital erfasst werden, so die MEG. Fragen zur eigenen Tonne und deren Leerung können so deutlich schneller beantwortet und abgemeldete Tonnen aussortiert werden. Alle Vermieter und Hausbesitzer bekommen in den nächsten Wochen ein Schreiben, in dem der Chip-Vorgang detailliert beschrieben wird. Der kleine grüne Chip wird von der Firma C-Trace an der Unterseite des vorderen Behälterrandes in ein bereits vorhandenes „Chipnest“ eingedrückt. Bei älteren Tonnenmodellen wird der Chip eingefräst. Es wird dafür ein kleines Loch in die Griffleiste für den Chip gebohrt und ein kleiner Chip von oben eingesetzt. Wichtig ist, dass Vermieter und Hausbesitzer auf der Tonne zusätzlich noch selbst einen Adressaufkleber anbringen müssen. Auch das wird im Brief der MEG nochmal erklärt. Ab dem 1. September werden Tonnen ohne Chip nicht mehr geleert, kündigt die MEG an.