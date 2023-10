Werte für Grobstaub im Hafen überschritten

Anders als beim Feinstaub sind Grobstäube keine direkte Gesundheitsgefahr für uns Menschen. Grobe Stäube dringen nicht direkt in die Lunge ein, können jedoch mit dem Regen in das Erdreich einsickern oder Pflanzen belasten. In Mülheim gibt es drei Messstellen für Grobstaub - am Nordhafen, an der Rheinstraße und an der Weseler Straße. Vor allem an der Rheinstraße war 2022 der Nickelwert deutlich zu hoch - der lag im Jahresmittel bei 246 Mikrogramm pro Quadratmeter, festgelegt ist ein Immissionswert von 15 Mikrogramm pro Quadratmeter.