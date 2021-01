Weniger Geburten im Ruhrgebiet

Bei den Städten in der Region gibt es aber deutliche Unterschiede. In Duisburg (-4,8%) und Oberhausen (-3,6%) hat die Zahl der Geburten im letzten Jahr deutlich abgenommen. In Mülheim (-0,9%) und Dortmund (-0,7%) waren es auch weniger, aber nicht ganz so viele. Mehr Kinder sind dagegen in Bochum (+4,7%), Gelsenkirchen (+4%) und Bottrop (+3,5%) zur Welt gekommen. Das Schätzverfahren der Statistiker basiert auf vorläufigen Ergebnissen von 2020 und der Auswertung von Vorjahreswerten. Die endgültige Geburtenstatistik - auch mit Angaben zum Alter der Mütter oder zu Mehrlingsgeburten - liegt voraussichtlich erst im Juni vor.