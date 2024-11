Spendenaktion für unheilbarkranke Mutter

Für eine junge Familie aus Mülheim ist nach einem Schicksalsschlag eine Spendenaktion angelaufen. Die 38-jährige Mutter ist an einem unheilbaren Hirntumor erkrankt. In einer OP erlitt die Mutter von zwei Kindern zudem einen Schlaganfall und ist jetzt an Arm und Bein eingeschränkt. Jetzt kommen noch finanzielle Sorgen dazu, schreibt die Schwester der Mülheimer Mutter auf der Online-Plattform "teamkati.de".

© privat