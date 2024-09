ASB weiht neues Hebammenmobil ein

Kauf, Umrüstung und Ausstattung hat das Land mit 120.000 Euro gefördert. Für Schwangere und Mütter soll das Angebot eine wertvolle und wichtige Unterstützung sein. In dem Mobil befindet sich eine komplett eingerichtete Hebammenpraxis. Freiberufliche Hebammen bieten hier ihre Dienste vor und nach der Geburt des Kindes an. Schwangere und Mütter können die Sprechstunden ohne Termin wahrnehmen. Künftig soll es möglich sein, auch online vorab einen Termin zu buchen. Das Hebammenmobil soll vor allem dort eingesetzt werden, wo besonders wenig Angebot herrscht. Der ASB plant zunächst mit Terminen in Essen und Bottrop. Später soll auch noch Mülheim dazu kommen. Hier gibt es die aktuelle Terminübersicht.