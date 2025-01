Top-Namen 2024 in Mülheim: Emma, Emil und Theo

Bei den Mädchen waren außerdem Amalia und Emilia sehr angesagt (je 5-mal). Emily, Ida, Malia und Mila heißen jeweils vier Neugeborene. Bei den Jungen sind Henry mit 5 sowie Adam, Leon und Liam mit 4 Einträgen vorn dabei. 745 Geburten hat das Mülheimer Standesamt im letzten Jahr beurkundet. Die Zahl weicht deutlich von der des Landes ab (1.370). Das liegt laut Stadt daran, dass Mülheimer Kinder, die in Kliniken z.B. in Duisburg und Oberhausen auf die Welt kommen auch in diesen Städten erst einmal beim dortigen Standesamt beurkundet werden.