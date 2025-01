Trauungen: Viele Paare sagen nicht mehr im Rathaus "Ja!"

Auffallend ist, dass mittlerweile fast die Hälfte der Trauungen nicht mehr im Rathaus stattfinden. 449 Mal haben sich Paare nachmittags und samstags in den sogenannten Ambientetrauorten das Ja-Wort gegeben. Dazu zählen Aquarius, Wappenzimmer und Rittersaal auf Schloß Broich, Schloß Styrum und Schiffe der Weißen Flotte. Dafür haben die Paare deutlich höhere Kosten in Kauf genommen. Im Rathaus kostet die Eheschließung zwischen 93 und 127 Euro. In den Ambientetrauorten werden bis zu 1.367 Euro fällig. 24 der getrauten Paare waren laut Standesamt im letzten Jahr gleichen Geschlechts. Insgesamt gesehen haben die meisten Paare (84%) einen gemeinsamen Ehenamen bestimmt, davon wiederum meistens den des Ehemanns. 73 Prozent der Paare haben zum ersten Mal "Ja" gesagt.