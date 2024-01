Zahl der Geburten in Mülheim weiter rückläufig

1.490 Kinder sind bei uns in der Stadt demnach auf die Welt gekommen, rund 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit reiht sich Mülheim in eine lange Liste von NRW-Städten ein, die dem gleichen Trend folgen. Lediglich in Städten wie Duisburg oder Leverkusen kamen mehr Kinder auf die Welt. In den Jahren 2016 - 2021 hatte die Zahl der Geburten bei uns Mülheim lange Zeit auf einem hohen Niveau gelegen. Seitdem geht es wieder abwärts. Die genauen Daten will das Land im Sommer herausgeben. Die Zahlen des Landes weichen deutlich von denen der Stadt ab. Grund dafür ist, dass hier nur die Geburten gezählt werden, die auch in Mülheim gemeldet werden. Viele Mütter von außerhalb entbinden in Mülheim. Die Stadt kommt so auf lediglich 840 Neu-Mülheimer im letzten Jahr. Auch hier liegt die Zahl deutlich niedriger als im letzten Jahr.