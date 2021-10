Weiterer Blindgänger muss entschärft werden

Im Bereich der Mendener Höhe/Ruhrhöhenweg wurde am Morgen im Rahmen von Nachsuchmaßnahmen eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Doppelzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der "Blindgänger" wird in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst in den heutigen Abendstunden entschärft. Geplant ist die Bombenentschärfung gegen 18 Uhr.

