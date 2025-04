Feuerwehr hatte einsatzreichen Abend

Die Feuerwehr Mülheim musste am frühen Abend nach Menden-Holthausen ausrücken. In der Flughafensiedlung war der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten, sagt die Feuerwehr. Die Bewohner des Hauses hatten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten können.

© Feuerwehr Mülheim