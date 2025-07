Feuer im Schulzentrum Boverstraße

Die Feuerwehr Mülheim musste am Sonntagmorgen in das Schul- und Sportzentrum an der Boverstraße ausrücken. Im Bereich des dortigen Schwimmbades war kurz nach 7 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut einem Sprecher hatte es an einem Blockheizkraftwerk am Gebäude gebrannt.

© Feuerwehr Mülheim