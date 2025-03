Brandstiftung: Männer in Oberhausen festgenommen

Diese flüchteten mit einem Transporter. Sie konnten eine Dreiviertelstunde später in Oberhausen festgenommen werden. Die 40- und 41-jährigen Männer wohnen beide in Oberhausen und wurden festgenommen. Beide hatten Brandverletzungen. Einer von ihnen wurde bei der Brandstiftung so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Hintergründe der Tat sind zurzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Die beiden hatten im Keller einer leerstehenden Doppelhaushälfte Feuer gelegt. Die Mülheimer Feuerwehr war rund anderthalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.