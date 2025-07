Bankautomat manipuliert: Polizei fahndet mit Fotos

Laut Polizei lief es so ab: Die Frau steckte ihre Karte in den Automaten, doch das Gerät spuckte sie nicht wieder aus. Sie versuchte es mehrfach, ging dann aber ohne Karte wieder nach Hause. Der Täter hatte eine Vorrichtung am Automaten angebracht, mit der er die Karte festhielt. Nachdem die Frau weg war, holte er die Karte aus dem Gerät und hob Geld ab. Die Polizei sucht jetzt nach ihm und hat dafür Fotos einer Supermarkt-Kamera veröffentlicht. Ihr findet die Fotos hier. Dort könnt ihr auch Angaben zu dem Täter machen, wenn ihr ihn kennt oder etwas mitbekommen habt.