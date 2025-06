Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr

Am Samstagnachmittag mussten die Retter dann in die Saarner Kuppe ausrücken. Dort war die Dachterrasse eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Die Bewohner waren laut Feuerwehr nicht zum Brandzeitpunkt zuhause, niemand wurde verletzt. Am Samstagabend war es dann in einem Mehrfamilienhaus in Menden-Holthausen zu einem Balkonbrand gekommen. Grund war ein Gasgrill, der in Flammen aufgegangen war, sagt die Feuerwehr. Auch hier wurde niemand verletzt. Zwischen den Brandeinsätzen gab es laut einem Sprecher noch weitere Einsätze, bei denen die Feuerwehr geholfen hat - unter anderem wurden Menschen aus festsitzenden Aufzügen befreit.