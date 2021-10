Fünf-Zentner-Blindgänger erfolgreich entschärft

Die Stadt hat die Straßensperren wieder aufgehoben. Rund 270 Mülheimer, die ihre Häuser und Wohnungen im Umkreis von 250 Metern um den Fundort des Blindgängers hatten verlassen müssen, durften zurückkehren. Für weitere 1.360 Anwohner im Umkreis von 500 Metern konnten die Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben werden. Sie hatten während der Entschärfung in ihren Wohnungen bleiben und Fenster und Türen geschlossen halten müssen.

Es ist alles planmäßig gelaufen, heißt es vom Ordnungsamt. Insgesamt waren 213 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz. Die amerikanische Bombe mit einem Doppelzünder war nach einem Verdacht gestern Morgen bei Nachsucharbeiten entdeckt worden.

Hier gibt es noch mal alle Infos zum Nachlesen.

Stand von 14.15 Uhr:

Im Bereich der Mendener Höhe/Ruhrhöhenweg wurde am Morgen im Rahmen von Nachsuchmaßnahmen eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe mit Doppelzünder aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der "Blindgänger" wird in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst in den heutigen Abendstunden entschärft. Geplant ist die Bombenentschärfung gegen 18 Uhr.

Im eingezeichneten 250 Meter Umkreis (roter Kreis) ist für die Zeit ab 17 Uhr bis nach der Entschärfung eine Gesamtevakuierung angeordnet. Es sind etwa 270 Personen davon betroffen, die über den Zentralen Außendienst des Ordnungsamtes informiert und zum Verlassen der Häuser aufgefordert werden.

Im 500 Meter Bereich (blauer Kreis) sollen die Mülheimer sich ab 17:30 Uhr luftschutzmäßig verhalten. Das heißt, es darf sich niemand während der Entschärfungsmaßnahmen mehr im Freien aufhalten. Fenster und Türen müssen geschlossen sein. Ein Aufenthalt in der direkten Nähe von Fensterscheiben ist nicht erlaubt. Es erfolgen Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr.

Die Zufahrten zu der Sicherheitszone und dem Evakuierungsbereich werden für beide Kreise (ROTE ZONE und BLAUE ZONE) ab 17:30 Uhr voll gesperrt. Insgesamt sind rund 1.360 Menschen im blauen Kreis (luftschutzmäßiges Verhalten) von den Sicherheits- beziehungsweise Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Die Entschärfung ist für 18 Uhr geplant.

Die Obere Saarlandstraße und die Mendener Straße bleiben durchgehend befahrbar. Der Steinknappen wird während der Maßnahme gesperrt.

Es ist eine Kindertageseinrichtungen betroffen: Die städtische Kita "Kindertraum", William-Shakespeare-Ring (70 Kinder). Darüber hinaus sind zwei Großtagespflegestellen à neun Kinder und zwei Kindertagespflegestellen im privaten Haushalt à fünf Kinder, also insgesamt 14 Kinder, betroffen. Die Eltern werden über die Einrichtungen informiert, ihre Kinder bis 15:30 Uhr in den jeweiligen Einrichtungen abzuholen.