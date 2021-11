Weitere Rocker nach Mord verhaftet

Die Verhaftungswelle in der Rocker-Szene geht weiter. Die Polizei hat drei weitere Haftbefehle vollstreckt. Zwei Männer wurden in den frühen Morgenstunden durch Spezialeinheiten in Mönchengladbach überwältigt. Ein weiterer bekam in der Haftanstalt Willich seinen Haftbefehl zugestellt.

© ronstik - stock.adobe.com