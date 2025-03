Festnahmen: Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Die Polizei hat am Mittwoch (19.3.) in der Mülheimer Innenstadt fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Männer wurden am Hans-Böckler-Platz und bei anschließenden Durchsuchungen festgenommen.

© Polizei Essen / Mülheim