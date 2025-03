Schlag gegen SMS-Betrüger-Bande

Die Verdächtigen sollen Teil einer Bande sein, die betrügerische SMS-Nachrichten verschickt. Die beginnen laut Polizei oft mit „Hallo Mama/Papa“ und gaukeln dann eine Lügengeschichte vor, die darauf abziele, dass der Empfänger Geld überweisen soll.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt in dem Fall. Bei den Durchsuchungen in Gelsenkirchen und Duisburg hat sie einen 21-Jährigen festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen vier weitere Verdächtige wird ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben außerdem Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich, Handys und Wertgegenstände sichergestellt.