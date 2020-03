Weitere Details zur Absage der medl-Nacht der Sieger

Die Organisation mit rund 150 Künstlern aus aller Welt lasse das nicht zu. Die Gewinner der Sportlerwahl sollen zu einem späteren Zeitpunkt ausgezeichnet werden. Eine Erstattung der gekauften Tickets ist in die Wege geleitet, heißt es. Die Abwicklung erfolge über das Ticketportal. Weil auch andere Veranstaltungen abgesagt wurde, werde das einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Nacht der Sieger war am Dienstag wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus abgesagt worden. Das Land hatte verfügt, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern vorerst nicht stattfinden dürfen.