Die Band lieferte eine kraftvolle Mischung aus legendären Klassikern ("Thunderstruck", "Back in Black", "Highway to Hell") und neueren Tracks wie "Demon Fire" und "Shot in the Dark"

Die Stimmung war elektrisierend: Die Arena vibrierte, als Angus und Brian Johnson trotz ihres Alters mit voller Energie über die Bühne fegten. Die Fans sangen lauthals jede Zeile mit und huldigten der Band, die über vierzig Jahre Rock-Geschichte prägt.

Die Bilder des Abends