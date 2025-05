Mülheim feiert die Nachbarschaft

Geplant sind verschiedenen Kaffeetafeln, Trödel, sportliche Aktivitäten bis zu gemeinsamen Upcycling-Aktionen. Eine Übersicht zu den verschiedenen Aktionen gibt es hier. Das Fest der Nachbarn hat mittlerweile eine lange Tradition. Es wurde 1999 in Paris ins Leben gerufen. Aus dieser Idee ist der europäische Nachbarschaftstag entstanden, der inzwischen in über 20 Ländern am letzten Freitag im Mai gefeiert wird.