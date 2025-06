medl-Nacht der Sieger: Vereine für Live-Auftritt gesucht

Bei den Bewerbungen kann es um Tanz, Akrobatik, Rope Skipping, Parkour oder auch ganz andere Bereiche gehen, heißt es. Große Gruppen seien ausdrücklich erwünscht. Die Auftritte sollen ca. drei bis fünf Minuten dauern. Die komplette Fläche der Halle steht zur Verfügung. Ton, Licht und Musik sollen professionell betreut werden. Die zwei ausgewählten Vereine bekommen eine Anerkennung von 1.000 Euro. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist am 18. Juli. Vereine sollen in der Bewerbung kurz beschreiben, was geplant ist und auch ein Video einreichen. Die medl-Nacht der Sieger läuft am 21. März 2026.