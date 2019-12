Weitere Details zu Aldi-Plänen

Die Details dazu werden laut einer Unternehmenssprecherin gerade noch ausgearbeitet. Den 290 Mitarbeitern bietet Aldi im Konzern andere Jobs an. Für die Logistiker bedeutet das: Sie könnten in einer der anderen Regionalgesellschaften unterkommen. Sie müssten allerdings auch deutlich längere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen oder umziehen. Für die Verwaltungsmitarbeiter prüft Aldi derzeit, ob sie in der Dienstleistungssparte des Unternehmens unterkommen können.

Der Grund für die Schließung: Der Standort in Mülheim sei nicht mehr in der Lage, die gewachsenen Anforderungen im Unternehmen zu tragen. Dort müsste mit hohem Aufwand saniert werden. Das sei wirtschaftlich nicht machbar. Zeitgleich betont Aldi, am Standort Mülheim festzuhalten. Das zeige allein schon der Neubau des Bürogebäudes an der Burgstraße.