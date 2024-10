Neuer Service an Aldi-Filialen angekündigt

Das Besondere daran: An die Boxen können Pakete von GLS, UPS und FedEx ausgeliefert werden. Weitere Paketdienste sollen im nächsten Jahr dazu kommen. Aldi sagt, dass sich so Einkauf und Pakete empfangen unkompliziert miteinander verbinden lassen. An den meisten Filialen gibt es auch schon DHL-Packstationen. Wann genau die Mülheimer Filialen mit myflexbox ausgestattet werden, ist derzeit noch unklar. Aldi Süd will mittelfristig an seinen Filialen auch Platz für Gastronomie, Handel und Wohnraum schaffen.