Aldi öffnet besondere Filiale in Essen

In der Essener Innenstadt entsteht ein zweiter Lebensmittel-Counter, der an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat. Aldi Nord peilt eine Eröffnung seiner neuen Filiale im Königshof für den 26. September an.

© Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services