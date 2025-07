Essen: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses stand in Flammen. In einer Wohnung fand die Feuerwehr einen Mann. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Das Haus gilt als unbewohnbar. 40 Bewohnerinnen und Bewohner müssen jetzt woanders unterkommen. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine jugendpsychiatrische Beratungsstelle und die Stadtteilbibliothek Altenessen. Auch diese Einrichtungen können vorerst nicht genutzt werden, heißt es. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch nicht klar.