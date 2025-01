DHL: Mehr Packstationen für Mülheim

Auf Nachfrage heißt es von einer DHL-Sprecherin, dass die Pläne auch für uns in Mülheim gelten. Ob es jetzt genau doppelt so viele werden wie bislang sei dahingestellt. Die Zahl soll auf jeden Fall deutlich erhöht werden. Aktuell betreibt DHL rund 35 Packstationen bei uns in der Stadt. Meist sind sie auf dem Gelände von Supermärkten oder Tankstellen untergebracht. Moderne Exemplare haben keinen Bildschirm mehr. Sie werden ausschließlich per App bedient. DHL sagt, dass Kunden zunehmend nicht mehr darauf warten wollen, bis der Paketbote klingelt. Der Versanddienstleister Amazon betreibt ein eignes Netz an Abholstationen. GLS und DPD kommen in ganz Deutschland aktuell gerade mal auf 100 Packstationen.